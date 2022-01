Esordio vincente per il terzino granata in Coppa dd’Africa: la sua Nigeria ha battuto l’Egitto e la sua prestazione è stata notata

Il miglior esordio possibile per Ola Aina con la sua Nigeria in Coppa d’Africa, che ieri ha dato il via alla competizione. Prima avversaria nel mirino l’Egitto di Momo Salah, sfidato alle 17.00 secondo l’ora italiana e battuto 1-0 grazie alla rete di Kelechi Iheanacho. Il big match del martedì ha dato spettacolo, con le Super Aquile che però hanno mostrato di avere più carattere e più fisicità rispetto agli avversari. La mancanza di Osimhen non si è fatta sentire ma anzi, è stata colmata da altri profili in grado di fare la differenza. Tra questi è stato inseriito anche Ola Aina.

Torino, Aina elogiato per la prestazione contro l’Egitto

Il terzino del Torino, impiegato dal primo minuto dal CT Gernot Rohr, ha infatti dato un contributo importante, assicurando efficacia nella manovra sulla fascia destra. E non è passato quindi inosservato agli occhi dei media: lo hanno inserito trai migliori in campo, definendolo “straripante” ed “inesauribile”. Elogi importanti, soprattutto dopo la richeista di ottenere il tanto atteso salto di qualità da trasporre poi anche al Torino. I presupposti sono dei migliori, ora non resta che replicare sabato alle 17.00 contro il Sudan.