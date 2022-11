Per il classe 2004 Gineitis si è trattato dell’esordio con la Nazionale maggiore della Lituania: in campo nel secondo tempo, ha pure battuto (e trasformato) un rigore

E’ sceso in campo al 26′ della ripresa in occasione della sfida della sua Nazionale, la Lituania, nella semifinale della Coppa del Baltico giocata contro la Lituania. Per il centrocampista del Torino Gineitis si è trattato dell’esordio assoluto con la Nazionale maggiore: il granata, perno della Primavera di Scurto terza in classifica in campionato, era stato convocato per la prima volta dal ct ed è stato subito tra i protagonisti del match. L’Islanda si è poi imposta ai calci di rigore, 6-5: anche Gineitis si è presentato dal dischetto trasformando il tiro dagli undici metri.