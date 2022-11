La Primavera di Scurto riprenderà a lavorare il 28 novembre in vista degli impegni di gennaio

Dopo aver chiuso la prima parte del campionato i terza posizione dietro a Juventus e Roma con 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte il Torino di Scurto è pronto a ripartire. Il campionato ripartirà dopo la sosta per il Mondiale e il primo impegno per i granata sarà contro il Frosinone, il 7 gennaio. Pochi giorni dopo ci sarà la partita di Coppa Italia contro il Cagliari l’11 e tre giorni dopo la partita di campionato contro la Sampdoria. A gennaio il Torino giocherà anche con l’Udinese il 21 e contro il Bologna il 28. La Primavera, così come la prima squadra riprenderà a lavorare il 28 novembre dopo la pausa per i mondiali. I granata vogliono farsi trovare pronti per ripartire al massimo e restare nelle posizioni alte della classifica in modo da poter competere per la vittoria finale.

I granata dopo la pausa riusciranno a mantenere lo stesso ritmo?

Dopo l’ottimo inizio di campionato con 23 punti in 12 partite giocate e una momentanea terza posizione la domanda è: riusciranno i granata a riprendere il campionato mantenendo lo stesso ritmo? Sarà sicuramente difficile, dopo una pausa così lunga riprendere a giocare con lo stesso ritmo delle prime 12 partite della stagione. Tuttavia la squadra di Scurto è ben preparata e il mister ha a disposizione ottimi giocatori per fare bene e restare in cima alla classifica. Dopo una così buona partenza l’obbiettivo è cercare di fare il meglio possibile per arrivare fino in fondo a contendersi il titolo. Se i ragazzi torneranno giocando come hanno giocato nelle prime 12 partite di campionato riusciranno sicuramente a restare nella parte alta della classifica e ad arrivare fino in fondo.