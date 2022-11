La formazione Primavera del Torino di mister Scurto sta facendo divertire tutti, anche grazie ai nuovi arrivati in estate

Il bilancio della prima parte di stagione per la Primavera del Torino di Giovanni Scurto, è più che positiva. I granata si trovano infatti al terzo posto con 23 punti in solitaria, a un punto dalla Juventus seconda e a 6 dalla Roma capolista. Inoltre, anche l’approdo agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. Tutto questo è merito, oltre che del tecnico, anche e soprattutto della squadra e dei nuovi giovani presi in estate dal Toro. Un mercato intelligente, che ha saputo coprire le lacune presenti nella rosa, e far dimenticare gli ultimi tre campionati al di sotto delle aspettative.

Gli acquisti della svolta

Sono principalmente 4 gli acquisti che hanno svoltato la stagione. Il primo è il portiere, Pietro Passador. Arrivato in estate dal Pordenone, il classe 2003 si sta dimostrando un portiere non solo affidabile, ma anche capace di effettuare grandi parate. Passando al centrocampo, fondamentale è stato in queste prime 14 partite Daouda Weidmann, centrale prelevato dal Paris Saint-Germain. Le ha giocate tutte finora e sta facendo vedere ottime cose in mezzo al campo. Passando all’attacco, sono due i giovani che stanno facendo meglio e sono arrivati rispettivamnete da Spal e Inter: Francesco Dell’Aquila e Oliver Jurgens. Il primo è stato da poco operato, ed è stato utilizzato con il contagocce a causa della pubalgia, ma ha già messo a referto 7 gol e un assist tra campionato e coppa. L’ala destra numero 10 del 2004 sta impressionando tutti e può fare affidamento ad una punta centrale Estone, Jurgens, che ha già fatto 5 gol e 4 assist.

Un futuro in prima squadra?

Per la prima volta da quando Ivan Juric è sulla panchina del Torino, la Primavera è davvero ricca di talenti. Questa volta non si parla solo di possibili promesse, ma di giocatori che si stanno affermnado con la loro squadra, e che in futuro potrebbero avere spazio in prima squadra. Il percorso è lungo è difficile, ma per adesso la fiducia data a questi ragazzi sta venendo ripagata.

Pietro Passador