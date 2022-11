Il numero 10 della Primavera granata Francesco Dell’Aquila operato per la pubalgia, ora potrà essere al 100%

Da inizio stagione, nonostante il suo ottimo bottino (8 gol e 1 assit in 14 partite tra campionato e coppa), il classe 2004 Francesco Dell’Aquila ha avuto diversi problemi fisici che gli hanno impedito di rendere al meglio. Scurto lo ha dovuto utilizzare sempre con il contagocce, ma ora dopo il periodo di convalescenza post-operazione, potrà rientrare in campo e dare il massimo nell’anno nuovo, come da lui annunciato in un post su Instagram, riportato di seguito.