Negli allenamenti di preparazione al Mondiale, Vanja Milinkovic-Savic incanta con i piedi più del fratello Sergej

Una delle migliori qualità di Vanja Milinkovic-Savic è quella di saper giocare il pallone con i piedi come pochi altri portieri sanno fare: ha un calcio potente e preciso che Ivan Juric sta sfruttando molto ma ha anche buon controllo di palla. Qualità che in questi giorni sta mettendo in mostra negli allenamenti con la nazionale serba di preparazione al Mondiale in Qatar: è così che le magie in allenamento con i piedi non sanno arrivate dal più quotato fratello Milinkovic-Savic, il laziale Sergej, ma dal granata Vanja, come mostra un video diffuso sui social. Con naturalezza estrema il portiere del Torino sposta il pallone dietro la gamba da appoggio e effettua poi un passaggio preciso per il compagno. Ecco il video: