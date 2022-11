Con la serie A ferma, i calciatori non impegnati in nazionale sono in vacanza: Izzo e Belotti ne hanno approfittato per tornare a Torino

Fino a qualche mese fa nel vedere passeggiare Andrea Belotti o Armando Izzo per le vie del centro di Torino non sarebbe apparso strano a nessuno, d’altronde entrambi abitavano proprio nel capoluogo piemontese. Un po’ di sorpresa l’hanno invece avuta chi, in questi giorni, ha incontrato l’attaccante e il difensore. Con il campionato di serie A fermo per i Mondiali in Qatar, i vari calciatori che non sono impegnati con le rispettive nazionali stanno tutti potendo godere di qualche giorno di vacanza, Belotti e Izzo ne hanno così approfittato per tornare in quella che fino all’estate era la loro città.

Izzo e il selfie da Piazza San Carlo

Il difensore, ora al Monza, ha testimoniato la sua presenza in città con un selfie dalla centralissima Piazza San Carlo pubblicato su Instagram. Nessun post invece per l’attaccante, che è stato però visto aggirarsi negli stessi luoghi mentre, sempre da Piazza San Carlo, la moglie Giorgia Duro postava alcune foto sui social.