Evitata l'operazione alla spalla, l'ex Ajax ha iniziato subito a lavorare per risolvere il problema

Operazione evitata ma il problema di Perr Schuurs non si è ancora risolto. La lussazione alla spalla persiste e l’olandese ex Ajax sta già provvedendo con la riabilitazione per tornare a disposizione di Juric appena riprende il campionato. Nei giorni scorsi ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram una storia che lo ritrae impegnato con alcuni esercizi, contornata da alcuni ringraziamenti e l’hashtag “shoulderrehab” che indica la riabilitazione alla spalla.

Toro, Schuurs sfortunato con la Samp ma il peggio sembra essere passato

Maledetta è stata quella partita contro la Samp, durata per lui solo venti minuti. È bastato un contatto con Amione per mandare il difensore del Toro k.o., facendogli chiudere la prima parte di stagione sulla lista infortunati. Non il migliore degli epiloghi, che ha però mostrato un minimo di clemenza facendo evitare all’ex Ajax di andare sotto ai ferri. Scongiurato il peggio, è tempo di lavorare per recuperare al meglio.

Di seguito la storia di Schuurs dove fa riabilitazione.