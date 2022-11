A dicembre il Torino volerà in Spagna per due settimane di ritiro ma Buongiorno ha già iniziato a lavorare al caldo

Il lungo stop del campionato per via del Mondiale in Qatar ha costretto il Torino, così come tutte le altre società, a inventarsi qualcosa di diverso nel programma degli allenamenti. E’ così che approfittando della pausa della serie A la squadra granata a dicembre volerà in Spagna, nella regione di Murcia, per due settimane di ritiro in un luogo certamente più caldo rispetto al Piemonte. All’insolito periodo di lavoro invernale sotto al sole c’è chi arriverà già preparato: è il caso di Alessandro Buongiorno.

Torino, Buongiorno si allena in Egitto

Il difensore da alcuni giorni si trova in vacanza in Egitto con la fidanzata, Margherita, ma tra una visita a Luxor e una alla Valle dei Re, si sta ritagliando quotidianamente del tempo per i propri allenamenti: prima del rompete le righe di quasi due settimane fa, Ivan Juric e il suo staff hanno lasciati dei compiti per casa a ogni giocatore, in modo che alla ripresa degli allenamenti tutti arrivassero nella miglior condizione fisica possibile. Compiti che Buongiorno sta diligentemente svolgendo anche da Marsa Alam, come ha mostrato con un post pubblicato sulle proprie storie di Instagram.