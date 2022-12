Wilfried Singo su Instagram ha risposto ad alcune domande dei tifosi e ha parlato anche del suo infortunio

Wilfried Singo è partito insieme ai propri compagni per il ritiro invernale di San Pedro del Pinatar, nonostante un infortunio patito al Filadelfia che non gli sta permettendo di lavorare con i propri compagni. Il terzino, rispondendo su Instagram ad alcune domande dei tifosi, ha però voluto rassicurare tutti riguardo alle sue condizioni fisiche: “Sto bene, adesso sto lavorando per poter tornare presto con la squadra. Ieri ero triste perché non ho potuto giocare contro l’Espanyol per l’infortunio ma ho visto la squadra giocare bene”.

Singo: “Tra un gol e un assist preferisco il gol”

Singo ha poi parlato anche di se stesso in campo: “Tra fare un assist e fare un gol preferisco fare gol, ma l’importante è far vincere la squadra. Il gol più bello? Il primo che ho fatto, quello alla Roma. Perché esulto con l’inchino? Non c’è un motivo, è nato così e mi piace”.