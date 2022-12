Dopo Wilfried Singo, anche Samuele Ricci su Instagram ha risposto alle domande che gli sono state poste dai tifosi

Samuele Ricci in questi giorni si sta allenando con i compagni nel ritiro di San Pedro del Pinatar. Su Instagram ha però trovato il tempo, così come aveva fatto Wilfried Singo negli scorsi giorni, di rispondere alle domande dei tifosi. A chi gli ha chiesto informazioni sul ritiro ha risposto: “Il ritiro sta andando molto bene, lavoriamo ogni giorno per farci trovare pronti quando torneremo a Torino e per la sfida con il Verona”.

Ricci: “Ecco perché ho scelto il 28”

Ricci ha poi spiegato il motivo per cui ha scelto il 28 come numero di maglia: “Perché ho il 28? Ho scelto questo numero perché è la data di nascita di mio papà, ho sempre avuto questo numero e penso lo porterò avanti”.

Infine, sulla Maratona e sulla città di Torino: “La Maratona trasmette tanta carica, quando siamo in campo lo sentiamo molto. E’ una curva che emoziona molto, quando cantano l’inno mi piace tantissimo. A Torino mi trovo benissimo, è una città bellissima con tante cose da fare e da vedere”.