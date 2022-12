Peer Schuurs ha risposto su Instagram alle domande dei tifosi: “La spalla sta bene, sono pronto per la prossima partita”

Dopo Wilfried Singo e Samuele Ricci, è toccato a Perr Schuurs rispondere su Instagram alle domande dei tifosi del Torino. Per prima cosa il difensore ha rassicurato tutti riguardo alla spalla: “La spalla sta bene, sono pronto per la prossima partita. Non è stato facile stare fuori per infortunio e sono contento di tornare a giocare. Le mie miglior qualità? Sono bravo nel dribbling e con il pallone”.

Schuurs: “Aina è il più divertente tra i miei compagni”

Non poteva mancare la domanda sulla finale del Mondiale: “Chi tifo nella fiale del Mondiale? L’Argentina perché giocano Messi, Lisandro Martinez e Tagliafico (questi ultimi due erano suoi compagni all’Ajax, ndr)”.

Schuurs ha poi parlato del Torino: “Il più divertente al Torino? Senza dubbio Ola Aina, Mr. Lulù. La cosa più bella del Toro? La connessione che c’è tra la squadra e i tifosi. I tifosi sono davvero fantastici. Sentire poi il coro “Schuurs, Schuurs, Schuurs” è la più bella sensazione che possa provare”

Sulla città: “Torino è una città troppo bella, è anche piena di belle persone. Se sono già stato a Superga? Certo, anche quando vengono a trovarmi i miei amici dall’Olanda li porto sempre a Superga e spiego loro quanto è importante per la società”

Infine, il difensore è tornato sulla scelta fatta in estate di vestire la maglia granata: “Scegliere di venire al Torino per me è stato da subito facile, ho avuto immediatamente una buona impressione”.