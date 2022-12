Su Instagram molti dei giocatori che Mihajlovic ha allenato al Torino lo hanno salutato e omaggiato con messaggi d’affetto

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic ha lasciato un senso di vuoto non solo ai tifosi ma anche nei calciatori che negli anni lo hanno avuto come allenatore. La dimostrazione è arrivata dai tanti messaggi scritti su Instagram da parte dei suoi ex giocatori. “Sincero e diretto… Uomo vero! Una rarità nel calcio. Ciao Mister” è il messaggio pubblicato nelle proprie storie da Daniele Padelli, portiere che al Torino con Mihajlovic non ha trovato molto spazio ma che è rimasto comunque legato al tecnico. Il titolare era Joe Hart, che nelle proprie storie Instagram ha pubblicato una foto del suo ex allenatore accompagnata da un emoticon del cuore spezzato.

Lyanco: “Ho sempre detto che eri il mio secondo padre”

Chi con Mihajlovic ha invece trovato parecchio spazio, sia al Torino che al Bologna, è stato Lyanco. “Sono senza parole per questo – ha scritto in un post il difensore brasiliano – Vorrei ringraziarvi per tutto, il Signore mi ha insegnato molto, come giocatore e soprattutto come persona! Ho sempre detto a tutti che eri il mio secondo padre, proprio perché mi hai aiutato in ogni parte della mia vita. Sono grato per la tua vita, per il tuo passaggio nella mia vita. grazie di tutto! e le mie condoglianze a tutta la famiglia, vi amo! Hai lasciato un’eredità qui nel mondo… Sinisa Mihajlovic”.

E poi ancora sono arrivati messaggi da molti altri calciatore, come Iago Falque, Tomas Rincon, Alejandro Berenguer, Kamil Glik, Leandro Castan ma anche Simone Edera, Vanja Milinkovic-Savic.