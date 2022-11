Il difensore olandese procederà con la terapie conservativa alla spalla che durerà alcune settimane, poi nuove valutazioni

Perr Schuurs non dovrà operarsi alla spalla: dal consulto specialistico tenutosi quest’oggi sono arrivate buone notizie per quanto riguardo il difensore olandese. Il centrale ex Ajax nelle prossime settimane dovrà seguire un ciclo di terapie conservative al termine del quale si sottoporrà a nuovi esami per valutare le condizioni della spalla: in questo lasso di tempo non potrà allenarsi con i propri compagni di squadra ma i tempi di recupero non dovrebbero troppo lunghi e ci sono buone possibilità che alla ripresa del campionato, il prossimo 4 gennaio, Schuurs possa essere a disposizione di Juric. Per avere certezze in tal senso sarà però necessario aspettare la visita al termine delle terapie conservative.