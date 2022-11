A Roma l’esterno ivoriano ha rimediato un’ottima prova, è stato proprio lui a servire Linetty nell’azione che ha portato al gol del polacco

Il Toro ha chiuso a Roma, contro la Roma, il suo 2022 riuscendo a rimediare un pareggio con un sapore un po’ amaro, dato che i granata stavano vincendo 0-1 fino a pochi minuti prima del triplice fischio. I granata comunque hanno rimediato una buona prestazione e chi tra gli uomini di Ivan Juric ha fatto bene, senza alcuna ombra di dubbio, è Wilfred Singo. Il numero 17 del Toro è entrato in campo al 30’ minuto del primo tempo al posto di Mergim Vojvoda (sostituito ben prima dell’intervallo) e ha svolto una prova molto positiva. Si può persino dire che era dall’anno scorso che non rimediava una prestazione così buona. Appena entrato in campo il difensore classe 2000 ha messo un pallone molto insidioso nell’area di rigore giallorossa. Poi Singo ha sfornato altri due cross, uno che ha portato al gol di testa da parte di Karol Linetty, l’altro a servire Antonio Sanabria che poi ha sprecato una grande chance a pochi passi dalla porta. Insomma, per dirlo in parole povere contro la Roma Singo è tornato a fare Singo dopo diverso tempo.

Juric spera che Singo gli possa regalare un grande 2023

Singo, dopo lunga pausa per i Mondiali, dovrà tornare a sfornare prestazioni di questo genere. Solo così potrà regalarsi e regalare a tutto il Toro un 2023 ricco di soddisfazioni. Juric stima molto l’esterno ivoriano e spera che nella seconda parte della stagione, che sarà ancora più complicata della prima, Singo possa fare dei passi in avanti nel suo percorso di crescita perché i presupposti ci sono sicuramente tutti. Le sue qualità sono fuori discussione e non è un caso che in passato diversi club importanti avessero messo gli occhi su Singo; giocatore che il Toro vuole tenersi molto stretto.