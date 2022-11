E’ durata appena mezz’ora la partita di Mergim Vojvoda contro la Roma, al 30′ Ivan Juric lo ha sostituito con Wilfried Singo

Una sostituzione nel corso del primo tempo non è un qualcosa di comune, quando avviene è solitamente perché un calciatore è costretto a uscire per via di un infortunio. Ma non è questo il caso: Mergim Vojvoda è stato sostitutito da Ivan Juric dopo appena mezz’ora di gioco per scelta tecnica. La prestazione del terzino kosovaro non ha convinto l’allenatore che al 30′ lo ha richiamato in panchina inserendo al suo posto Wilfried Singo. Nessun problema fisico quindi per Vojvoda che si è seduto in panchina rabbuiato.