Roma-Torino, diretta della partita della quindicesima giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Roma-Torino è l’ultima partita della formazione granata in questo 2022. Il campionato si fermerà poi per lasciare spazio al Mondiale in Qatar e riprenderà il 4 gennaio, quando la formazione di Ivan Juric affronterà il Verona. Il Torino è reduce dalla vittoria per 2-0 in casa contro la Sampdoria mentre la Roma nell’ultima giornata è stata fermata sull’1-1 dal Sassuolo: al momento le due squadre sono separate da 6 punti in classifica (26 quelli ottenuti dai giallorossi, 20 quelli dei granata). Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15, segui Roma-Torino in diretta con noi su Toro.it

Roma-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI ROMA-TORINO

Ore 13.00 Il Torino arriva a Roma dovendo rinunciare a diversi giocatori importanti: Perr Schuurs al centro della difesa, Sasa Lukic a centrocampo, Ola Aina sulla fascia destra e Pietro Pellegri in attacco. Assenze importanti, considerato che tutti e quattro possono essere considerati della formazione di Juric. Anche Mourinho deve fare i conti con le assenze per infortunio, alcune anche molto importanti come quelle di Pellegrini e Spinazzola, oltre al lungodegente Wijnaldum. Il tecnico portoghese ha invece recuperato Dybala in attacco. Ci sarà invece Andrea Belotti, il grande ex della partita.

Roma-Torino: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. A disp. Silvar, Boer, Vina, Kumbulla, Karsdorp, Bove, Matic, El Shaarawy, Dybala, Shomurodov, Belotti. All. Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic, Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Vojvoda, Ilkhan, Adopo, Garbett, Radonjic, Seck, Karamoh All. Juric.

Dove vedere Roma-Torino in streaming e in TV

La partita Roma-Torino in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn, la piattaforma streaming che per il triennio 2021-2024 detiene i diritti del campionato di Serie A. La diretta web sarà disponibile su Toro.it.

Roma-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Roma-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00.