La pausa per i Mondiali permette di fare i primi bilanci. I granata hanno 3 punti in più rispetto a un anno fa

La Seria A si appresta a vivere una lunga pausa dovuta ai Mondiali che si giocheranno in Qatar. Questo lungo stop permette ai vari club del massimo campionato italiano di tracciare un primo importante e significativo bilancio, di analizzare cosa va e soprattutto cosa non va, per cercare di migliorare. In casa Toro Ivan Juric al termine del match contro la Roma ha fatto le sue prime analisi dicendo che per lui il bilancio della prima parte della stagione è molto positivo, dato che i granata si trovano in una posizione di classifica migliore di quella che si aspettava il tecnico croato a inizio campionato. È doveroso sottolineare che i granata l’anno scorso dopo 15 giornate avevano 3 punti in meno, però in questa stagione hanno messo a segno 3 gol in meno e subito 1 rete in più. Anche questi dati dunque certificano la grave mancanza dei granata di avere una punta che segni con continuità, con Pietro Pellegri e Antonio Sanabria che fino ad oggi hanno registrato più momenti di ombre che di luce, soprattutto a causa degli infortuni che hanno colpito i due attaccanti granata.

L’obiettivo è terminare la stagione in una posizione migliore rispetto a quella di un anno fa

Dunque i granata dopo 15 giornate hanno più punti rispetto all’andamento nello scorso campionato sempre dopo 15 giornate. Il Toro, oltre ad avere conquistato più punti, si trova anche in una posizione di classifica migliore. Un anno fa la squadra di Juric era tredicesima, ora ha chiuso al nono posto prima della pausa. Adesso dopo la pausa per i Mondiali l’obiettivo di Rodriguez e compagni sarà solamente uno e cioè quello di migliorare la posizione in classifica a fine stagione. Per riuscirci ovviamente i granata dovranno cercare di ripartire con il piede giusto nel primo match del 2023, dove i granata tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino affronteranno l’Hellas Verona ultimo in classifica con solo 5 punti.