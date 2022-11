Domenica 20 novembre si aprono i Mondiali in Qatar, con la sfida che vedrà opporsi Qatar e Ecuador. Sono cinque i granata convocati

L’Italia non prenderà parte al Mondiale di Qatar 2022, ma perlomeno per i tifosi del Toro ci sarà qualcosa da guardare. Sono ben cinque infatti i convocati del Torino, che partiranno per la spedizione mondiale, solo Juventus, Milan e Inter ne hanno mandati di più. Sasa Lukic, Nemanja Radonjic e Vanja Milinkovic-Savic sono stati convocati con la loro Serbia dal ct Dragan Stojkovic. Mentre Ricardo Rodriguez e Nikola Vlasic sono stati convocati rispettivamente da Svizzera e Croazia, dai ct Murat Yakin e Zlakto Dalic.

Gli impegni nel girone

La Serbia e la Svizzera si scontreranno, in quanto entrambe inserite nel girone G con Brasile e Camerun. La Svizzera esordirà venerdì 24 novembre alle 11:00 contro il Camerun, poi affronterà il Brasile lunedì 28 novembre alle 17:00, e infine la Serbia il 2 dicembre alle 20:00. La Serbia invece inzia il 24 novembre alle 20:00 contro il Brasile, e prima della sfida alla Svizzera affronterà il Camerun il 28 novembre alle 11:00. Croazia inserita invece nel gruppo F con Belgio, Canada e Marocco. Esordio il 23 novembre alle 11:00 contro il Marocco, poi il 27 novembre alle 17:00 contro il Canada e infine l’1 dicembre alle 16:00 contro il Belgio.