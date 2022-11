L’attaccante era stato convocato dal ct Nicolato ma a causa dell’infortunio alla caviglia non ha potuto rispondere alla chiamata

L’infortunio alla caviglia patito pochi secondi dopo il calcio d’inizio della partita contro il Bologna ha costretto Pietro Pellegri a chiudere il 2022 con la maglia del Torino con una settimana d’anticipo. Ma non solo, ora non gli ha neanche permesso di rispondere alla convocazione del ct Nicolato in Under 21. L’attaccante era nell’elenco degli azzurrini che sabato affronteranno in amichevole la Germania ma è stato costretto al forfait: l’infortunio alla caviglia non è particolarmente grave (gli esami hanno escluso lesioni) ma non gli permette ancora di poter essere a disposizione per le prossime partite.