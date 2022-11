Notizia positiva in casa Toro: il centrocampista della Primavera Ciammaglichella è stato convocato in nazionale under 18

Nelle scorse ore il Tecnico Federale della nazionale italiana Under 18 Daniele Franceschini ha diramato i convocati per la doppia amichevoe contro la Francia. Questi due incontri si giocheranno il 17 e il 20 novembre nel prestigioso Centro Tecnico Federale di Clairefontaine. Tra i giocatori chiamati da Franceschini per questi due impegni c’è il promettente centrocampista della Primavera del Toro Aaron Ciammaglichella, uno dei giocatori più preziosi all’interno del settore giovanile del club piemontese. Una notizia che sicuramente rende molto felice e soddisfatto il giovane talento classe 2005, così come tutta la società granata.

Italia under 18: i convocati

Portieri: Federico Magro (Lazio), Francesco Borriello (Parma), Francesco Di Bartolo Zuccarello (Udinese)

Difensori: Marco Palestra (Atalanta), Adam Bakouné (Milan), Saverio Domanico (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Saer Diop (Bologna), Luigi D’Avino (Napoli), Alessandro Milani (Lazio), Davide Bartesaghi (Milan)

Centrocampisti: Aaron Giammanichella (Torino), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus), Leonardo Bovo (Inter), Leonardo Graziani (Roma), Marco Oliva (Lazio), Daniele Quieto (Inter), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund)

Attaccanti: Kevin Bruno (Sassuolo), Alessandro Bolzan (Roma), Francesco Pio Esposito (Inter), Enoch Owusu (Inter), Lorenzo Anghelé (Juventus).