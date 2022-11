L’attaccante paraguaiano ha chiuso il suo 2022 in granata con una prestazione molto deludente, Juric si aspetta molto di più da lui

Per il Toro l’ultima partita del 2022 si chiude con un po’ di amaro in bocca dato che per ben 70 minuti avevano rimediato una grande prestazione, sfiorando il successo. C’è chi tra i granata ha deluso molto, soprattutto Ivan Juric, e cioè Antonio Sanabria. Con Pietro Pellegri non al meglio, l’ex allenatore dell’Hellas Verona è stato praticamente obbligato a schierare in attacco il numero 9 del Toro che è tornato a scendere in campo dopo un’assenza durata per ben 6 partite tra campionato e Coppa Italia. Nel match contro i giallorossi ha sprecato non una, ma due grandi occasioni.

Sanabria, che errori

La prima con un colpo di testa finito troppo in alto e l’altra nella seconda frazione di gioco, questa volta di piede con il pallone che è finito troppo alto anche in questa occasione. Poi Juric sul finale della partita, data la brutta prestazione dell’attaccante paraguaiano, ha deciso di farlo uscire per fare spazio a Nemanja Radonjic. E pensare che Sanabria non aveva neanche la scusa di una distrazione dovuta al Mondiale in quanto il Paraguay, così come l’Italia, non lo giocherà.

L’obiettivo di Sanabria è rialzare la testa nel nuovo anno

Adesso Sanabria potrà approfittare di qualche giorno di relax per ricaricare al meglio le pile, in vista della seconda parte della stagione che inizierà nei primi giorni di gennaio. Dunque adesso l’obiettivo dell’attaccante ex Genoa è rialzare la testa nel 2023, tornando a dimostrare a tutti quanti il suo valore e a far vedere che la brutta prestazione di Roma è stata solamente un incidente di percorso. Intanto, in vista del calciomercato di gennaio, Juric insieme al presidente granata Urbano Cairo e al responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati farà i dovuti bilanci.