Il numero 77 granata dopo la mancata convocazione al Mondiale si è preso in parte una rivincita segnando alla Roma

Secondo Ivan Juric, ma non solo per lui, il Toro ha chiuso la prima parte della stagione in maniera molto positiva con il pareggio conquistato in trasferta contro la Roma. I granata hanno ottenuto un punto molto importante, sfiorando la vittoria. Tra i granata sicuramente un grande applauso va fatto a Karol Linetty, non solo per il gol che ha sbloccato il match ma anche per il fatto di essere riuscito a trasformare la rabbia, per la mancata convocazione da parte della Polonia per i prossimi Mondiali, in energia positiva, riuscendo a sfornare contro i giallorossi una buona prestazione e, come già anticipato, riuscendo anche a gonfiare la rete con un preciso colpo di testa, con il pallone che è arrivato su un cross di Wilfred Singo. Per il centrocampista ex Sampdoria la gioia del gol mancava veramente da parecchio tempo (da Sassuolo-Torino 3-3, con Giampaolo sulla panchina granata) e si può dire che la rete segnata contro la squadra di José Mourinho per Linetty è servita da cornice per l’ottima prima parte di stagione che ha rimediato.

Linetty vuole continuare sulla strada intrapresa con Juric

Adesso, dopo qualche giorno di relax, Linetty si ritroverà con gli altri compagni di squadra che non andranno al Mondiale per iniziare a preparare la seconda parte della stagione. Per i granata riprenderà il 4 gennaio con il match contro l’Hellas Verona ultimo in classifica. Il numero 77 del Toro guarderà i Mondiali in Qatar dal divano di casa. Tiferà per la sua Polonia e cercherà in tutti i modi di riconquistare la nazionale. Linetty ovviamente sa benissimo che per farlo dovrà continuare a fare bene con addosso la maglia del Toro, dando continuità all’ottimo percorso che sta portando avanti con Juric. Il centrocampista polacco è stato uno dei tanti giocatori granata rivitalizzati dal tecnico croato e, se continuerà come sta facendo, si potrà togliere ancora tantissime soddisfazioni.