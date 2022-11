Nuova visita alla spalla per il difensore, il timore è che sia costretto a operarsi: con l’intervento i tempi di recupero si allungherebbero

Arrivederci campionato, per oltre un mese e mezzo la serie A va in pausa per lasciare spazio al Mondiale. Il Torino tornerà in campo il prossimo 4 gennaio, quando tra le mura amiche ospiterà il Verona, impossibile dire ora quale potrebbe essere la formazione che scenderà in campo ma nelle prossime ore si potrà sapere se ci sarà qualche possibilità che Perr Schuurs partecipi alla partita: tutto dipenderà da cosa emergerà dal consulto medico a cui si sottoporrà quest’oggi il difensore olandese.

Torino, Schuurs: i tempi di recupero

L’ipotesi peggiore è che il centrale debba sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla destra lussatasi contro la Sampdoria: in questo caso i tempi di recupero si allungherebbero e si potrebbe dover aspettare febbraio per rivedere Schuurs in campo. Se, al contrario, l’ipotesi di un’operazione dovesse essere scongiurata, il difensore tornerebbe molto prima a disposizione di Ivan Juric e potrebbe essere anche regolarmente in campo nella partita contro il Verona alla ripresa del campionato.

Schuurs, a suon di buone prestazioni, nelle ultime settimane si è guadagnato il posto da titolare al centro della difesa granata, diventato una colonna portante della squadra di Ivan Juric e dimostrando di volta in volta di essere un giocatore molto importante per questo Torino. Ora la speranza è che l’infortunio alla spalla occorso al numero 3 granata non sia così grave da costringerlo a finire sotto i ferri e a restare per un lungo periodo di tempo ai box.