La leggenda granata Natalino Fossati, l’ex Presidente del Toro avvocato Marengo, il vice-direttore di Toro.it Andrea Piva, il vulcanico Roberto Cavallo, una folta delegazione del ‘Toro club Tomà’ capitanato da Lorenzo Pistamiglio. E ovviamente Alessandro Costa, coadiuvato le da Lucrezia Maritano, Laura Massobrio, Emilia Boseica, Federica Vecchiarino. Saranno loro a commentare il pazzo finale di Roma-Toro, con Belotti che voleva segnare proprio contro il Toro, il suo primo gol da romanista. Battendo il rigore del pareggio (pur non essendo rigorista designato) al minuto 92, dell’ultima partita del 2022. Ma gli Dei del calcio hanno deciso che sarebbe stato ingiusto e cosi’ un palo, di solito oggetto amaro nella storia del Toro, stavolta ha impedito lo scempio. Peccato non sia bastato per chiudere con una vittoria il 2022, a causa del gol di Matic. Ma il Toro conclude l’anno al nono posto, una posizione in piu’ rispetto a quella di fine campionato a maggio.

