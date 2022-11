L’esordio da titolare in serie A di Alessandro Buongiorno è stato due anni fa, proprio in un Roma-Torino: fu uno dei migliori tra i granata

Alessandro Buongiorno a oggi può essere considerato a tutti gli effetti un titolare del Torino: non è sempre partito titolare, non è stato nemmeno sempre impiegato nella stessa posizione, ma il numero 4 granata è stato in questa prima parte di stagione uno dei giocatori più utilizzati da Ivan Juric. All’Olimpico l’ex Primavera sarà ancora una volta in campo dal 1′ e avrà il compito di sostituire l’infortunato Perr Schuurs al centro della difesa.

Torino, Buongiorno: il debutto da titolare in A

L’Olimpico e la Roma non sono uno stadio e un avversario come tanti altri per Buongiorno: proprio contro i giallorossi, nel loro stadio, due anni fa faceva il suo esordio da titolare in serie A. Fu Marco Giampaolo a farlo debuttare dall’inizio in una partita complicata, pur avendo in panchina giocatori come Ricardo Rodriguez, Armando Izzo e Nicolas Nkoulou. Il Torino quella partita la perse 3-1 m Buongiorno fu uno dei migliori in campo tra i granata e proprio quella bella prestazione gli ha permesso di avere sempre più stazioni nelle settimane successive fino a diventare un giocatore importante per la squadra granata come lo è oggi.

In questo inizio di stagione Buongiorno ha alternato buone prestazione ad altre condire da qualche errore di troppo, che in alcuni casi il Torino ha anche pagato a caro prezzo: ora, contro un avversario ostico come la Roma, è chiamato ad affrontare un altro esame importante e impegnativo ma le carte in regole per superarlo le ha tutte.