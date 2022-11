Alla vigilia di Roma-Torino, parla l’ex agente di Andrea Belotti: due cause da 5 milioni di euro in corso tra i due

Si avvicina Roma-Torino e i riflettori sono tutti puntati sul grande ex di giornata: Andrea Belotti. No, non solo per questioni di campo che lo vedranno per la prima volta da avversario contro il club dove è rimasto per sette anni. Si è infatti scatenata una piccola bufera con il calcio a fare da contorno che lo vede protagonista. Ad aprire il vaso di Pandora, il suo ex agente Sergio Lancini su una questione di vecchia data. 5 milioni di debito e un addio poco felice quello tra i due, che hanno due cause aperte in corso, secondo quanto affermato da Lancini a Tuttosport.

Lancini sui retroscena sul Gallo: “Mi voltò le spalle a tal punto da non rispondermi più al telefono”

Svelato qualche retroscena sulla lunga parentesi in granata: “Al Torino furono subito due anni straordinari, in grande crescendo, che attirarono le attenzioni di grandissimi club come Atletico Madrid, Chelsea e Milan, che alla fine della stagione 2016-2017, quando Andrea aveva realizzato 26 reti, fecero importanti avances. Il mancato trasferimento? Quello che posso dire è che, a fine stagione 2016- 2017, proprio mentre proponevo al calciatore e al Torino le soluzioni di cui abbiamo appena detto che avrebbero determinato un sensibile miglioramento contrattuale, Andrea mi chiese di rivedere le condizioni del nostro rapporto“. E non finisce qui: “Improvvisamente e senza una ragione apparente, mi voltò le spalle a tal punto da non rispondermi più al telefono e non facendosi più trovare, neanche in occasione delle partite. Da quel momento, ricevetti un unico messaggio, tre mesi dopo, con cui mi chiese di non parlare più a suo nome. Soltanto due anni dopo venni a sapere con stupore, da un’esclusiva di Tuttosport, che nell’agosto 2017 aveva rinnovato il contratto con il Toro senza dirmi nulla, nonostante fossi ancora il suo agente; avvenimento taciuto, per lungo tempo, anche ai tifosi e alla stampa“.

L’ex agente di Belotti: “Presa la scelta di restare in granata, gli avrei suggerito di sposare la maglia fino al termine della carriera”

“Giocava ancora nelle giovanili dell’AlbinoLeffe e mi accorsi di lui come un attaccante di prospettiva e con grandi margini di miglioramento, per questo lo sostenni anche se in un primo momento il club bergamasco non sembrava intenzionato a puntarci“. Accompagnarlo dalle origini alla svolta non ha portato i frutti sperati per Lancini, che non le ha mandate a dire: “Lasciando il Toro a parametro zero, ha dimostrato di essere forse un trascinatore in campo ma non certo un leader dentro e fuori dal terreno di gioco, tale da rendere fieri gli Invincibili di Superga. Presa la scelta di restare in granata, gli avrei certamente suggerito di sposare la maglia fino al termine della carriera, diventando una bandiera della società“.

Lancini: “Adesso e dal 2018 parlano gli avvocati”

“Adesso e dal 2018 parlano gli avvocati. Non avevo mai ricevuto alcun compenso per l’attività svolta dall’approdo al Torino in poi, per questo sono stato costretto a rivolgermi all’autorità giudiziaria, che da quattro anni si sta occupando del caso. Al momento pendono due giudizi: il primo riguardante il risarcimento per la revoca di fatto del mandato, che mi impedì di partecipare sia alle trattative per un eventuale trasferimento sia al rinnovo con il Torino in seguito negoziato senza il mio coinvolgimento; il secondo, invece, ha a oggetto la violazione del contratto con il quale ero stato incaricato di gestire i diritti d’immagine del giocatore, gestione dalla quale sono stato immotivatamente estromesso. Insomma, alla fine uno “scherzo” da quasi 5 milioni, ma deciderà il giudice“, queste le sue parole sull’accaduto, che tirano in ballo anche la questione matrimonio. La seconda causa riguarda infatti l’esclusiva concessa alla rivista “Chi” per le immagini della cerimonia che non aiutano di certo il Gallo.