Contro la Roma l’ultima partita al Torino, con la Roma la prima da avversario: per Belotti una sfida speciale

Domani il Toro sarà impegnato nella 15^ giornata di campionato, l’ultima del 2022 prima della sosta per il mondiale, e farà visita alla Roma di José Mourinho allo Stadio Olimpico. Per la prima volta dal suo addio, Andea Belotti giocherà contro i granata, in una partita che di certo non sarà priva di emozioni. Con la Roma ha finora giocato 15 partite tra campionato ed Europa League, segando due reti (entrambe in Europa): insegue la prima con i giallorossi nella massima serie.

La sua avventura in granata

Andrea Belotti è entrato nella storia del Torino. Nell’estate del 2016 il Toro lo ha acquistato dal Palermo, e da lì in poi è storia. Sette stagioni tra le fila dei granata, 251 presenze, 113 gol e 28 assist. Un capitano immenso, che non ha mai mollato, che ha lottato su ogni pallone e che ha scelto Torino come seconda casa. Sua figlia Vittoria è nata qui, nella città dove è diventato l’idolo dei tifosi e simbolo di un calcio che non esiste più. Poteva diventare ancora di più una bandiera, ma all’età di 28 anni ha deciso di iniziare una nuova avventura nella capitale.

L’addio con tante polemiche

Il contratto di Belotti con il Torino sarebbe scaduto a giugno del 2022. Tutti lo sapevano, ma il numero 9 granata non ha mai rilasciato trapelare nulla, lasciando i tifosi nell’attesa della sua decisione. Decisione che poi è arrivata, e che ha portato il Gallo lontano dal capoluogo piemontese. Per tutta l’estate è rimasto svincolato, voleva solo la Roma e ha ottenuto ciò che voleva sul finire della sessione estiva di calciomercato. Un solo post su Instagram per salutare la piazza, che ha diviso i tifosi ovviamente, in quanto in molti avrebbero voluto che fosse andata diversamente. La sua ultima partita con i granata è stata proprio Torino-Roma, e adesso Andrea e il Toro si ritrovano da avversari.