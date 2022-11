Il numero 49 del Toro dopo la bella prestazione e il gol segnato contro la Sampdoria si candida per una maglia da titolare per Roma

Il Toro sta cercando di preparare nel migliore dei modi la difficile partita contro la Roma, con la voglia di andare a caccia di un altro risultato positivo dopo essere riusciti a battere la Sampdoria di Dejan Stankovic. Chi, senza alcuna ombra di dubbio, ha brillato in maniera particolare nel match contro i blucerchiati è stato Nemanja Radonjic – tra i convocati della Serbia per il Mondiale – che ora punta a scendere in campo tra gli undici titolari nel match contro i giallorossi. Il numero 49 infatti spera di poter ripetere una prestazione simile a quella rimediata contro i liguri, dove il trequartista serbo è riuscito anche a trovare la via del gol mettendo così a segno la sua seconda rete in questo campionato, dopo aver segnato contro il Monza alla prima giornata. Però bisogna ricordare che oltre alle due reti in Serie A Radonjic ha segnato due gol in Coppa Italia, contro Palermo e Cittadella. Dunque un giocatore con un buon fiuto del gol, che ha voglia di giocare e che soprattutto potrebbe fare male alla Roma. E tutto questo Ivan Juric lo sa molto, ma molto bene.

Radonjic: la partita super contro la Sampdoria

Contro i blucerchiati Radonjic ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore con delle grandi qualità ma che, come ammesso diversi giorni fa da Juric in conferenza stampa, deve lavorare ancora molto se vuole esprimersi al massimo del suo esponenziale. Nella sfida di mercoledì sera il numero 49 granata ha fatto rivedere le giocate che a inizio stagione avevano incantato i tifosi del Toro e adesso non si vuole assolutamente più fermare. A partire dalla sfida contro gli uomini di José Mourinho, per poi potersi dedicare ai Mondiali che andrà a giocare con la sua Serbia. Per il momento il focus è rivolto solamente alla partita di domenica pomeriggio contro la Roma.