Il numero 49 del Toro ha postato come storia Instagram una foto che lo ritrae insieme a Djokovic, suo connazionale

Torino si sta preparando per ospitare le Atp Finals e tra i tennisti che hanno già raggiunto il capoluogo piemontese c’è Novak Djokovic. Nelle scorse ore Nemanja Radonjic ha postato come storia Instagram una foto che lo ritrae proprio insieme al tennista serbo, suo connazionale. Oltre alla foto, il numero 49 ha voluto spendere parole al miele per Djokovic e infatti ha scritto: “Il più grande di tutti i tempi. In bocca al lupo”. Facendo così i suoi migliori auguri a Djokovic in vista delle Atp Finals. Per il trequartista ex Marsiglia l’incontro con uno dei migliori tennisti al mondo è stato sicuramente un bel momento, arrivato poche ore dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, match nel quale Radonjic ha trovato la via del gol. Dunque una settimana da incorniciare per il numero 49 granata che spera di regalarsi un’altra gioia domenica pomeriggio nel difficile match contro la Roma.