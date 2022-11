Non è la prima volta che succede: tutta la squadra si ritrova fuori dal campo dopo il buon momento

Questa serata, dopo le tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa, è stata particolare per la squadra granata. Infatti giocatori e staff hanno cenato fuori tutti insieme, alla Trattoria Fratelli Bravo di Corso Moncalieri a Torino. Un gesto simbolico, non solo per festeggiare il buon momento, ma anche un gruppo che dopo un piccolo momento di difficoltà sembra finalmente ritrovato.

Ecco la foto postata dal profilo Instagram della Trattoria Fratelli Bravo, spesso meta dei calciatori del Torino: