Il difensore su Instagram ha condivido alcuni video degli allenamenti che sta svolgendo: “Non mollare mai e continua a crederci”

È trascorso oltre un anno da quel maledetto Torino-Inter nel quale il legamento del ginocchio di Perr Schuurs ha ceduto. Da quel momento per il difensore è iniziato un calvario che non è ancora terminato: l’operazione a Bologna, il percorso riabilitativo, il ginocchio che continuava a provocare dolore quando provava ad alzare i carichi, l’intervento artroscopico a Londra, i nuovi fastidi e il trasferimento in Inghilterra per continuare la riabilitazione al fianco del dottor Williams, che lo ha operato.

Il messaggio di Schuurs su Instagram

Proprio da Londra, Schuurs ha ora lanciato un messaggio ai tifosi granata che lo aspettano. Il centrale ha condiviso nelle proprie storie Instagram alcuni video degli allenamenti che sta svolgendo ma anche un immagine di quel Torino-Inter. “La chiave è la pazienza. Non mollare mai, continua a crederci sempre. Tornerò al 100%”, è il messaggio che il difensore olandese ha pubblicato insieme alle sue store Instagram.