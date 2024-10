Buone notizie dal profilo Instagram del capitano granata. Duvan, assente fino a fine stagione, affronterà la fase riabilitativa

Segnali positivi da Duvan Zapata dopo l’operazione dello scorso 15 ottobre a Lione. Il capitano granata ha usato i social per mostrare i progressi con una foto apparsa sul suo profilo Instagram che lo immortala in piedi, in stampelle, a soli 8 giorni dall’intervento consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore, associato a sutura del menisco mediale e laterale del ginocchio sinistro.

Zapata si è infortunato lo scorso 5 ottobre durante il k.o. dei granata a San Siro e non calcherà più i terreni di gioco fino a fine stagione. Ora sta affrontando la fisioterapia. Sui tempi di recupero si valuterà quotidianamente, in base al procedere della riabilitazione. Nel mentre, Zapata supporta, da vero capitano, la squadra anche da lontano, come accaduto la scorsa domenica contro il Cagliari. Sanabria gli ha dedicato il gol: peccato per il risultato negativo. A dare fiducia all’ambiente l’immagine di Duvan, in piedi, pronto ad affrontare un lungo periodo di lavoro prima di rientrare a disposizione dell’allenatore e dei suoi compagni.