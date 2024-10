L’olandese Perr Schuurs, un anno fa, si era infortunato gravemente proprio al crociato: l’augurio del difensore a Zapata

Sa bene di cosa si tratta: Perr Schuurs sta lavorando sodo per rientrare col gruppo dopo che l’infortunio – al crociato – gli ha impedito di giocare quasi l’intera scorsa stagione. I successivi problemi, come noto, hanno allungato i tempi di recupero, inizialmente stimati in 6-7 mesi. Il difensore, in queste ore, ha voluto rincuorare Duvan Zapata: come lui un infortunio contro l’Inter, come lui la rottura del crociato, anche se l’interessamento del menisco potrebbe portare il capitano del Torino a dover attendere più del previsto.

Il messaggio di Schuurs a Zapata

“Siamo tutti con te frate. Tornerai ancora più forte di prima Capitano”, ha scritto Schuurs in una storia Instagram, per dimostrare la sua vicinanza a Zapata.