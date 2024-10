Il capitano granata ha scritto su Instagram un messaggio di ringraziamento a chi gli sta vicino in un momento così complicato

Un brutto incidente di cui ancora non si conosce la portata. Si attende la giornata di domani per i risultati degli esami che determineranno molto della stagione del singolo e, parallelamente, dell’intera squadra di cui è capitano. Una fascia che Duvan Zapata sta onorando al meglio, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ieri è stato lui a caricarsi il Toro sulle spalle, in una serata funestata dall’ira manifestatasi nella forma più accecata di irruenza di Maripan. Un gol a San Siro come contro il Milan alla prima di campionato e nuovamente ieri, contro l’Inter, a cui non faceva gol dal lontano 2017. Poi in un normalissimo contrasto di gioco con Acerbi e il crac che rischia di avere delle ripercussioni non da poco sulle ambizioni dei granata.

Zapata. “Ringrazio il mondo Toro, i tifosi dell’Inter…”

Ovviamente si segue la filosofia di Vanoli del post partita: si incrociano le dita, sperando si tratti soltanto di una distorsione. Anche se l’uscita in barella accompagnata dalle lacrime farebbe presagire altro. Serve pazienza, come già sottolineato, fino a domani: il giorno della verità. Intanto Duvan Zapata, per stemperare la tensione, ha scritto un messaggio su Instagram volto ringraziare coloro che gli stanno inviando messaggi di vicinanza: “Grazie a tutti per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore… a tutto il mondo TORO e anche ai giocatori, tifosi dell’Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l’infortunio!!!. Domani farò gli esami… Buona domenica a tutti”. Duvan nel post incrocia le dita e così fanno gli sportivi, i tifosi e suoi compagni, a partire da Perr Schuurs (“Capi”, con cuore annesso), che più di tutti può capirlo , fino a Lazaro e Pedersen. Si attendono molti altri. Tutti stretti attorno a Duvan, a cui si augura una rapida guarigione.