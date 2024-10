Vanoli ha parlato dopo la partita tra Inter e Torino. I granata escono sconfitti da San Siro per 3-2: è la seconda sconfitta in campionato

Vanoli ha parlato in conferenza dopo la sconfitta del Torino per 3-2 contro l’Inter a San Siro. “Incrociamo le dita per Zapata. Sembra essere una distorsione al ginocchio ma è presto per capire cos’è, dobbiamo aspettare gli esami”, queste le prime parole dell’allenatore a Sky. Poi a Dazn ha continuato con la sua analisi: ecco cosa ha detto.

Vanoli: “Zapata? Speriamo per noi e per il ragazzo”

Come sta Zapata?

“Adesso è difficile capire, in questi giorni farà esami e speriamo che per il ragazzo e per noi che tutto possa andare per il meglio”.

Stavate difendendo bene fino al rosso, il Toro però è sempre stato ordinato e ha giocato, nel finale c’era la carica per pressare l’Inter.

“Sì, i 20 minuti fino all’espulsione forse non abbiamo avuto il coraggio, siamo partiti timidi, questo è quello che mi ha dato fastidio, ci è mancato il coraggio che avevo chiesto, poi c’è stata l’espulsione, ci ha complicato la partita, non deve accadere con giocatori d’esperienza. Mi ero messo a 4 per avere le due punte e tenere lontane le punte dalla nostra area, a quel punto ho sostituito una punta per mettermi a cinque. I cambi poi ci hanno dato la forza di provare, la squadra ce l’ha nelle sue corde, dobbiamo migliorare, faccio i complimenti a questi giocatori, abbiamo dimostrato di avere dei valori nello spirito”.

Non togliere subito Adams è stato anche sinonimo di coraggio?

“Sì ma dall’altra parte c’era una squadra importante e stavamo faticando a chiudere gli esterni, hanno quinti con piede e gamba, quindi ci siamo rimessi a cinque rinunciando a una punta. Sono stati bravi in 10 a restare in partita, abbiamo preso gol evitabili e dobbiamo migliorare, sicuramente è un lavoro che sapevo che bisognava affrontare, faccio i complimenti a chi è entrato, Ilic, Vlasic, Karamoh, hanno dato energia”.