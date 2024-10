Simone Inzaghi dopo la sfida contro il Torino, vinta per 3-2 dai neroazzurri a San Siro, ha parlato in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Torino. L’Inter ha vinto 3-2 grazie alla tripletta di Thuram, l’allenatore dei neroazzurri ha parlato ai microfoni di Dazn affermando la necessità per la squadra milanese di lavorare ancora di più soprattutto sulla fase difensiva e sulle disattenzioni nei minuti finali delle partite che in questa sfida rischiavano di far perdere punti all’Inter. Queste le parole del tecnico della squadra lombarda: “Dobbiamo fare ancora di più, stiamo cercando di curare ancora maggiormente i dettagli. Terza partita della settimana, approcciati benissimo i due tempi, non può finire 3-2. Per la fase di possesso bene, per la fase di non possesso al minimo errore paghiamo quindi dobbiamo fare di più. l’anno scorso abbiamo avuto un percorso quasi infallibile e sappiamo tutti sarà impossibile ripetersi. Le altre squadre si sono rinforzate per cercare di arrivare al nostro obiettivo . Il Napoli è in testa, Juve e Milan sono forti, l’Atalanta ha giocato le ultime due partite alla grande. Noi sappiamo il nostro percorso e ora ci prepariamo per la ripresa del campionato che sarà molto impegnativa”