Il centrocampista del Torino e della Nazionale, Samuele Ricci, ha analizzato la sconfitta di Milano del Torino contro l’Inter

Ad analizzare la partita a Dazn è Samuele Ricci. Una conclusione che ha impegnato Sommer nel primo tempo, poi una partita di sacrificio con l’uomo in meno per il centrocampista che così ha spiegato il momento del Toro alla seconda sconfitta di fila in campionato.

Ricci: “Abbiamo coraggio, siamo un gruppo unito”

Con coraggio siete rimasti in partita, come ha detto il vostro allenatore

“Una partita complicata, la cosa positiva è lo spirito anche di chi è entrato dopo, ci credevamo ed è la cosa importante. Non è arrivato il risultato, era difficile in undici contro undici, in dieci ancora di più. Ora pensiamo alle prossime partite”.

Che momento è per te? La Nazionale, le squadre che ti seguono come quella di Guardiola…

“Un momento positivo, penso che ora ci sia bisogno di lavorare e migliorare in quelle cose in cui devo migliorare, le chiacchiere ci sono come sempre quando le cose vanno bene ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Ora darò il massimo in Nazionale”.

C’è un coraggio diverso quest’anno?

“Sì, ci sono anche ambizioni, gli altri anni siamo andati vicini all’Europa, ora come ambizione vorremmo tornare lì, poi certo pensiamo di partita in partita. Non arrivano i risultati in questo momento ma questa partita dà un segnale di gruppo coeso, bisogna andare avanti perché il campionato è lungo”.

100 in serie A per te…

“Mi trattate ancora da giovane ma sono vecchio (ride, ndr)”.