Le pagelle della sfida di San Siro: l’ex Las Palmas in balia degli avversari, Zapata tiene a galla il Toro, Vlasic, un altro buon impatto

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: sul terzo gol nerazzurro, quello che dà la definitiva mazzata, non trattiene il pallone regalando di fatto a Thuram. Un paio di belle parate: su Dimarco nel primo tempo e su Taremi nel finale.

WALUKIEWICZ 6: dei tre difensori è il migliore, sbroglia un paio di situazioni difficili dimostrando lucidità per tutta la partita.

MARIPAN 4: la sua partita dura venti minuti, giusto il tempo di un’entrataccia e di un cartellino rosso inevitabile. Lascia la squadra in dieci per settanta minuti: non male come prima volta a San Siro.

COCO 4.5: definire difficile la sua serata è un eufemismo. Completamente travolto da Thuram e compagni, sbaglia sui gol, ed è irriconoscibile.

PEDERSEN 5.5: preferito a Sosa al contrario dell’ultima volta, il norvegese non regala grandi spunti in fase offensiva, più impegnato a frenare le sortite nerazzurre. Si fa anticipare da Thuram sull’1-0.

RICCI 6: è il primo a provarci, al quarto d’ora, ed è il primo a provare a sorprendere Sommer, costretto all’intervento per deviare la conclusione. Si sacrifica molto aiutando la difesa nei settanta minuti con l’uomo in meno (st 38′ VLASIC 6.5: entra e segna, dà qualità)

LINETTY 6: è l’uomo ovunque della mediana granata. Qualche errore c’è, vero, ma è anche perché tocca tanti palloni ed è spesso nel vivo del gioco.

GINEITIS 6: alza la testa e vede Zapata, mentre tutta l’Inter ancora esulta per il raddoppio. Scelto da Vanoli, (st 17′ VOJVODA 6: Vanoli gli aveva preferito Walukiewicz in difesa ma poi lo manda in campo sulla fascia. Regge l’urto ed entra con la testa giusto)

LAZARO 6: ha meno spazi per spingere, rispetto a quanto visto una settimana fa contro la Lazio, è una gara prettamente difensiva. Sullo 0-0 (ancora in undici contro undici) ci prova sul cross di Pedersen (st 17′ ILIC 6: gioca la mezz’ora in cui il Toro, a dispetto del risultato, continua a crederci e provarci)

ADAMS 5.5: la sua partita a San Siro quasi non comincia. Fino a quando in campo c’è la parità numerica non lo si vede poi molto, è il giocatore richiamato in panchina a causa del rosso a Maripan (st 33′ MASINA 5.5: si prende un rigore nel finale, ma in difesa balla ancora troppo)

ZAPATA 6.5: l’unico a tenere a galla il Toro o almeno è quello che il capitano prova a fare. La rete fulminea dopo il momentaneo 2-0 di Thuram permette ai granata di non capitolare e restare in partita. Spesso troppo solo là davanti ma di certo l’uscita di Adams non lo aiuta. Esce in barella ed è allarme (st 38′ KARAMOH SV)

All. GODINHO 6: guida un Toro che si fa male da solo, con quel rosso che cambia completamente il piano gara. Le sostituzioni danno freschezza e non tolgono qualità (vedi Vlasic), ma certo i suoi pensieri come quelli di Vanoli saranno tutti per Zapata.