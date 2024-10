Sintesi e commento dei primi 45′ di Inter-Torino: al 20′ rosso per il difensore, poi la doppietta di Thuram a cui risponde Zapata

Indiscrezioni confermate solo in parte: se Adams torna titolare al posto di Sanabria e Pedersen vince il ballottaggio con Sosa, in difesa non c’è Masina. Vanoli sceglie infatti Maripan come centrale, con Walukiewicz e Coco braccetti. In mezzo Gineitis e non Ilic. La partita nei primi minuti è abbastanza equilibrata. Ben messi in campo i granata impediscono ai nerazzurri di fare la loro solita partita. Al 17′ a spezzare l’equilibrio ci prova Ricci: tiro da fuori potente di Ricci, vola Sommer a deviare. Un paio di minuti dopo l’episodio che cambia direzione al match: fallo di Maripan su Thuram che per l’arbitro è da giallo. Il Var però lo richiama: effettivamente l’intervento del cileno è duro e va a colpire la caviglia dell’attaccante. Cambia il cartellino: diventa rosso. La panchina del Toro pensa alle contromisure ma intanto l’Inter passa anche in vantaggio e segna proprio Thuram. Cross da sinistra di Bastoni e incornata dell’attaccante. 1-0 al 25′. Il Toro sceglie di temporeggiare ma il cambio arriverà: al 32′ dentro Masina fuori Ché Adams, il sacrificato. La squadra di Vanoli si schiera con un 3-5-1. Passano due minuti e l’Inter raddoppia: sempre Thuram, stavolta su cross di Acerbi. Nemmeno un giro di lancette e il Toro accorcia: Gineitis per Zapata che prima supera Bisseck poi ha la meglio su Darmian: l’esultanza sul raddoppio deve averlo distratto un po’ troppo. Si va al riposo, dopo due minuti di recupero, sul risultato di 2-1.