Inter-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il Torino torna in campo, per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Una sfida assolutamente difficile per i granata, che se la vedranno con i campioni in carica della Serie A. Sarà importante fare risultato, non solo per mantenersi alti in classifica ma anche per dare grande entusiasmo all’ambiente. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 20.45: segui Inter-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Inter-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Tutto pronto per la sfida tra Inter e Torino. I primi tifosi sono già arrivati allo stadio San Siro, dove ci si aspettano 2000 seguaci granata. Sarà una sfida certamente affascinante ma complicata per i ragazzi di Vanoli, che dovranno faticare molto per tornare a casa con un buon risultato. Vanoli può tornare a contare su Milinkovic-Savic e ha a disposizione anche Vlasic, che ha smaltito la febbre.

Inter-Torino: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. A disp. Martinez, Di Gennaro, Palacios, De Vrij, Dumfries, Bisseck, Carlos Augusto, Asllani, Zielinski, Correa, Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Pedersen; Adams, Zapata. A disp. Donnarumma, Paleari, Vojvoda, Maripan, Sosa, Dembelè, Tameze, Gineitis, Vlasic, Sanabria, Karamoh. All. Godinho.

Dove vedere Inter-Torino in streaming e in TV

Inter-Torino è visibile sia su DAZN che su Sky Sport. Per vedere la partita, è necessario un abbonamento a una delle due emittenti, sottoscritto il quale si potrà seguire la gara in streaming attraverso Smart tv, tablet, computer. I canali dedicati a Sky sono Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming anche su SkyGo e su Now TV.

Inter-Torino: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle ore 20.45

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

INTER: In attesa di comunicazione

TORINO: In attesa di comunicazione