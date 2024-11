Dopo la partita pareggiata contro il Monza, l’attaccante paraguaiano ha “parlato” tramite i propri profili social

Prosegue la striscia di partite senza vittorie per il Torino, che ha “sbattuto” anche contro il Monza. I granata non sono andati oltre l’1-1 contro la squadra di Nesta, che prima della sfida era ultima in classifica insieme al Venezia. Un pareggio che dunque non dice nulla, e non serve neanche a rialzare l’entusiasmo. Lo sa bene Vanoli ma anche gli stessi giocatori, che ovviamente hanno mostrato il loro disappunto al termine della gara. Tra questi anche Antonio Sanabria, che al fischio finale ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram aggiungendo come descrizione: “Dispiaciuti per il pareggio. Bisogna guardare avanti e pensare alla prossima“.