L’esterno austriaco ha commentato la partita persa contro il Napoli con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram

Il Torino è uscito sconfitto dalla sfida interna contro il Napoli, nonostante abbia giocato per più di un’ora a viso aperto. Il risultato finale ha condannato i granata, che comunque possono ripartire dal primo tempo giocato per puntare a un cambio di rotta. Dello stesso avviso sono alcuni giocatori: in primis Lazaro, che ha commentato la prestazione della squadra con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Le parole di Lazaro

L’esterno austriaco, subentrato nel secondo tempo all’ammonito Pedersen, ha pubblicato una propria foto, e nella descrizione ha scritto: “Una performance su cui costruire!! Sfortunati con il risultato, andiamo avanti”.