Dopo il derby della Mole i cinque giocatori serbi, tra bianconeri e granata, si sono ritrovati a cena con il CT della nazionale serba

Dopo la sconfitta del Toro nel derby contro la Juventus, i giocatori granata di nazionalità serba, Milinkovic-Savic, Radonjic e Lukic, sono usciti a cena fuori a Torino, accompagnati dal CT della Serbia, Dragan Stojkovic, dove hanno ritrovato due avversari incontrati poco prima sul campo dell’Olimpico: Dusan Vlahovic e Filip Kostic. Il tecnico della nazionale balcanica si trovava a Torino proprio per assistere al derby della Mole, nel quale, hanno giocato ben cinque giocatori da tenere d’occhio in vista dell’imminente inizio dei Mondiali di calcio in Quatar che inizieranno il 20 novembre. Ecco il post condiviso dalla Federazione serba: