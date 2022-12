Convocati i due giovani granata dal Tecnico Federale Massimiliano Favo in vista del Torneo di Natale a Coverciano

In vista del Torneo di Natale, in programma dall’8 all’11 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, Massimiliano Favo ha convocato in Nazionale Under 15 italiana i due giocatori del Torino Francesco Cereser (portiere) e Andrea Lungo (centrocampista).