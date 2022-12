Dopo essere stato operato il giocatore della Primavera ha iniziato la riabilitazione: vuole iniziare il 2023 al meglio

Dopo aver avuto diversi problemi fisici durante l’inizio del campionato Francesco Dell’Aquila è stato, da qualche settimana, operato e ora è alle prese con la riabilitazione in vista della seconda parte della stagione. Come accaduto anche con la Prima squadra, pure la Primavera di Scurto è rimasta ferma per via del Mondiale in Qatar. I granata, che anche grazie alle reti dei numero dieci hanno chiuso al terzo posto in classifica, riprenderanno il 7 gennaio. Dell’Aquila si allena per essere pronto il prima possibile: un’operazione che gli ha impedito di essere agli ordini di Juric in Spagna e di scendere in campo come i compagni nelle due amichevoli con Espanyol e Almeria, ma che non gli impedirà in futuro di poter rispondere presente se il croato deciderà di testarlo.