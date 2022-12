La Primavera di Scurto riprenderà il proprio cammino in campionato il 7 gennaio con l’obiettivo di continuare a fare bene

Dopo la fine dei Mondiali con il trionfo dell’Argentina si avvicina la ripresa del campionato di Serie A ma non solo, anche il campionato di Primavera 1 è pronto a ripartire e lo farà qualche giorno dopo il massimo campionato italiano. Il Torino Primavera guidato da Giuseppe Scurto tornerà in campo sabato 7 gennaio, fra una settimana esatta, quando dovrà affrontare il Frosinone. I granata vorranno sicuramente ripartire da dove hanno lasciato e cioè da una prima parte di stagione molto positiva che si è conclusa con la vittoria sulla Fiorentina. L’inizio della stagione in corso è stata una bella boccata d’ossigeno, dopo tre stagioni complicate nelle quali sono stati di più i momenti bui che quelli di luce. Ora la squadra di Scurto sta facendo parlare di sé e può veramente raggiungere traguardi molto importanti. Questa rinascita da parte della Primavera del Toro va attribuita non solo al tecnico ex Spal e Roma ma, in grandissima parte, al grande lavoro da parte del responsabile del settore giovanile granata Ruggero Ludergnani e dei suoi collaboratori. Ora però non bisogna assolutamente fermarsi perché il bello deve ancora venire.

La presentazione del match contro il Frosinone

Ma bisogna stare con i piedi ben ancorati per terra e pensare a partita per partita, a cominciare da quella contro il Frosinone che si prospetta una sfida molto combattuta soprattuto per il fatto che i Ciociari si trovano a un solo punto di distanza dal Toro e faranno di tutto per provare a sorpassare in classifica la squadra di Scurto. Dunque i granata dovranno farsi trovare pronti perché non si potrà assolutamente buttare via quanto di buono fatto fin ora e perché a fine campionato tornare a disputare i playoff dopo ben 4 anni dall’ultima volta sarebbe un traguardo stupendo. Però, come già detto, piedi per terra e testa al match contro il Frosinone. Intanto lo si può dire, anche il campionato di Primavera sta per tornare.