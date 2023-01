Domani alle 11 ricomincia anche il campionato Primavera: i granata di Scurto saranno impegnati sul campo del Frosinone

Dopo la ripartenza del campionato di Serie A, riparte anche quello Primavera 1. La squadra allenata da Scurto scende in campo per la 13^ giornata: appuntamento a sabato 7 gennaio, alle ore 11 contro il Frosinone allo Stadio Comunale di Ferentino. Partita non semplice per i granata, che stanno facendo molto bene ma dovranno vedersela contro la quinta in classifica. Al momento il Toro si trova in terza posizione a 23 punti, a solo un punto dalla Juve seconda e a sei dalla Roma capolista. I ciociari si stanno dimostrando un ottima squadra, e soprattutto il Torino non potrà fare affidamento sulla rosa al completo. Gineitis, ad esempio, come ha dichiarato Juric è stabilmente in prima squadra e altri elementi come Dembelé potrebbero essere aggregati, visti gli infortuni e la rosa corta della prima squadra.

La stagione del Frosinone

La squadra è allenata da Giorgio Gorgone, e finora ha raccolto 22 punti in 12 partite. 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, con 19 gol fatti e 14 subiti. Tanti i giovani interessanti, come Matteo Bruno (6 assist), Alessandro Selvini e Simone Condello. Nella scorsa giornata per loro 0-0 sul campo dell’Hellas Verona, con cartellno rosso per Maestrelli, che salterà il match con il Torino.

La stagione del Torino

I granata dopo la sconfitta subita in rimonta nel derby contro la Juventus, si sono ripresi alla grande e il bottino ammonta a 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 19 gol fatti e 16 subiti. Tra i giocatori più in mostra in questa prima parte di stagione ci sono sicuramente il portiere Passador, il centrale Weidmann e l’ala destra Dell’Aquila.