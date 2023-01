Frosinone-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la Serie A, torna anche la Primavera 1. La pausa Mondiali ha fermato temporaneamente il campionato dell’Under 19 che vedrà i granata di Scurto impegnati contro il Frosinone di Gorgone. Un solo punto separa le due formazioni, che si affronteranno tra le mura della Cittadella dello Sport. Appuntamento alle ore 11.00. Segui in diretta Frosinone-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Frosinone-Torino 1-3: il tabellino

Marcatori: pt 24′ Caccavo (T); pt 40′ Jurgens (T); st 7′ Bruno (F); st 45+3′ Ansah (T)

Ammoniti: pt 19′ Milazzo (F); pt 41′ Anton (T); pt 45′ Weidmann (T); st 29′ Ruiz (T); st 39′ Pera (F); st 44′ Passador (T)

Espulso: st 9′ Bruno (F)

Frosinone: Di Chiara, Rosati, Bruno, Kamensek, Selvini, Milazzo (st 27’ Pera), Cangianiello, Condello (st 27’ Mulattieri), Ferrieri (st 17’ Macej), Afi (st 17’ Jirillo), Bracaglia. A disp. Stellato, Stefanelli, Zettera, Gomes, Peres, Pozzi, Gozzo, Stazi, Voncina. All. Gorgone.

Torino: Passador, Anton, Caccavo (st 17’ Dell’Aquila), Jurgens (st 17’ Ansah), Ciammaglichella, Antolini, Dellavalle, Dembele, Ruiz (st 30’ Njie), Weidmann (st 17’ Silva). A disp. Brezzo, Servalli, Gaj, N’Guessan, Rettore, D’Agostino, Corona, Savva, Opoku. All. Scurto.

Primavera, Frosinone-Torino: la diretta

45+5′ Finisce qui! Il Toro batte il Frosinone 3-1 e conquista il secondo posto!

45+4′ Azione del gol: ci mette un punto Ansah! Njie gestisce palla e slata un avversario. Sfruttando un varco serve un compagno che, lasciato alle spalle il portiere avversario, non sbaglia tutto solo davanti alla porta!

45+3′ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOOO

45+2′ Resta a terra Ciammaglichella. Dell’Aquila è costretto a mettere la sfera in out

45′ 5 minuti di recupero

45′ Ancora Ansah! Ci prov alui, servito da Ciammaglichella, ma calcia troppo centrale. Di Chiara blocca il tiro

44′ Ammonito Passador

43′ Corner per il Frosinone. Sfera sul primo palo. Selvini riceve e cerca la giocata di tacco. Passador devia in out

42′ Occasionissima Toro! Ansah riceve la sfera e calcia saltando Di Chiara ma Cangianiello con un doppio intervento salva i suoi sulla linea di porta

40′ Ansah viene messo giù in area. L’arbitro lascia giocare

39′ Ammonito Pera per un fallo su Ciammaglichella

38′ Corner del Frosinone. Sfera crossata sul primo palo. Pasticciano i ciociari. Il Toro prova a ripartire con Ciamamglichella che viene fermato da Pera

38′ Chiusura provvidenziale di Dellavalle su un tiro avversario

36′ Tiro fuori misura di Silva. Il Frosinone riparte con una rimessa da fondo

35′ Sostituzione nel Torino: entra Njie

33′ Resta a terra Silva lamentando un colpo subito da Bracaglia, ma si rialza velocemente

32′ Lancio lungo di Antolini da Ciammaglichella, ma Ferrieri lo anticipa. La sfera finsice in out

30′ Cross in mezzo di Mulattieri. Tutti i canarini posizionati pe rricevere. La difesa granata allontana

28′ Doppia espulsione dei membri della panchina ciociara

28′ Fallo irruento di Ruiz su Pera, che viene ammonito. La panchina del Frosinone vuole l’espulsione ma l’arbitro grazia il giocatore granata

27′ Sostituzione nel Frosinone: entrano Pera e Mulattieri per Milazzo e

26′ Fallo di Ruiz ai danni di Cangianiello. Punizione per i ciociari

24′ Corner per il Toro. Cross messo in mezzo sul secondo palo ma l’uscita di Di Chiara elimina il pericolo

23′ Altro palo clamoroso del Torino! Dell’Aquila serve Ansah, che calcia a colpo sicuro ma colpisce nuovamente il legno!

22′ Palo di Dell’Aquila! Occasione per triplicare il risultato del Toro. Il numero dieci calcia di sinistro ma è sfortunato!

21′ Giro palla del Torino che vuole gestire il pallone

19′ Campanile alzato da Anto. Ansah fatica a controllarlo, ma guadagna una rimessa laterale

18′ Sostituzione nel Frosinone: dentro Macej e Jirillo

17′ Tripla sostituzione nel Toro: entrano Dell’Aquila, Ansah e Silva per Caccavo, Weidmann e Jurgens

17′ Tiro dalla distanza di Weidmann. La sfera finisce alta sopra la traversa

16′ Corner per i granata. Cross corto sul primo palo ma la retroguardia dei canarini allontana

15′ Occaisonissima Caccavo! L’attaccante del Torino si trova tutto solo davanti alla porta e calcia. Di Chiara gli dice di no

12′ Toro in avanti. Bracaglia perde la sfera nelle retrovie. Caccavo pressa e la ottiene, servendo Weidmann. Afi gliela soffia velocemente e allontana

9′ Seconda ammonizione per Bruno, che commette fallo su Anton e viene così espulso

8′ Azione del gol: Bracaglia scodella e mette un pallone lunghissimo alle spalle di Passador. Bruno lo sfiora per mandarlo in porta, accorciando le distanze

7′ Gol del Frosinone!

5′ Pericolo Frosinone. Ancora Afi cerca di accentrarsi ma claciando colpisce Antolini. Il pallone carambola in out

3′ Tocco di braccio di Ferrieri. Punizione per i granata che vanno subito in avanti

2′ Corner per i canarini, che però non reiscono a trovare lo specchio. Tutto da rifare per loro

1′ Il Frosinone risponde con Afi, che scatta in avanti tutto solo. La difesa granata gli soffia il pallone mettendolo in out

1′ Si riparte! Questa volta è il Torino a gestire il primo pallone. Granata subito in avanti ma Di Chiara blocca la sfera

SECONDO TEMPO

45+1′ Finisce qui il primo tempo! Il Toro chiude in vantaggio per 2-0 contro il Frosinone!

45′ 1 minuto di recupero

45′ Ammonito Weidmann per proteste

45′ Grande azione individuale di Dembelè, che da sinistra avanza fino all’area scaricando dai compagni, che non gestiscono il pallone

44′ Corner per i ciociari. Sfera messa in mezzo ma è ancora l’estremo difensore del Toro con una parata provvidenziale a evitare il gol avversario

43′ Occasione Frosinone!Bracaglia lotta con Caccavo e calcia dalla distanza. Passador interviene mettendo la sfera in out

42′ Ammonito Anton per un fallo agli avversari

41′ Azione del gol: raddoppio su sviluppo da punizione. Batte Ruiz con un cross sul secondo palo. La sfera arriva a Dellavalle che calcia ma il tap-in vincente è di Jurgens!

40′GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOO

39′ Punizione per il Toro conquistata da Weidmann

37′ Corner per i ciociari. Cross in mezzo da Bracaglia. Passador esce con i pugni e resta poi a terra. L’arbitro ferma il gioco

36′ Bruno se la cava contro due compagni e serve Selvini, che si ritorva da solo in area. Dellavalle chiude in out con un intervento pulito

35′ Corner per il Frosinone. Batte Bruno da Afi. Qualche errore sullo schema per i canarini. Il Toro ne approfitta e riparte con Jurgens. Il pressing di Bracaglia lo mette in difficoltà e scivola

35′ Dembelè monumenale! Chiusura importantissima su Condello, tutto solo e pronto a calciare nello specchio

34′ Frosinone che si rende pericoloso. Il Toro risponde con Jurgens, che si crea un’occasione importante. L’arbitro fischia prima del tiro a causa di un suo fallo su Di Chiara a gioco fermo

33′ Fallo di Ferrieri. Punizione per il Toro che gestisce la sfera a centrocampo. I cnaarini tentano di alzare il pressing

32′ Tentativo di conclusione dalla distanza da parte dei granata. Nessun problema per Di Chiara

30′ Rimane a terra Cangianiello. Ciammaglichella mette la sfera in out

29′ Recupero di Ciamamglichella. Rosati chiude sul suo tentatvo di ripartenza, regalando una rimessa laterale agli avversari. Se ne occupa Dembelè

27′ Rimessa laterale per i canarini

25′ Azione del gol: la sbloccano i granata su schema. La sfera arriva a Jurgens, che calcia all’interno dello specchio. Di Chiara respinge ma ad attendere la sfera c’è Caccavo, che trova il tap-in vincente!

24‘ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOO

24′ Ciamamglichella viene abbattuto da Bracaglia. Punizione da posizione favorevole per i granata

23′ Posizione irregolare di Condello. Ripartono i granata

22′ Rischio Toro. Selvini recupera la sfera in area e scarica sui compagni. Dellavalle ci mette una pezza allontanando

20′ Tocco di braccio di Ciammaglichella. L’arbitro ferma il gioco

19′ Ammonito Milazzo per proteste

19′ Punizione per il Toro per un tocco di braccio di Milazzo. I granata ripartono

18′ Fallo di Weidmann ai danni di Ferrieri. Punizione per i ciociari, che ripartono dalle retrovie

17′ Chiusura provvidenziale della difesa granata su Selvini, che riceve e si ritrova nei pressi dell’area

16′ Spunto del Toro. Ciammaglichella si accentra da destra e scarica su Dembelè, che calcia ma la sfera esce dal lato opposto

15′ Ci prova Selvini girandosi davanti all’area, ma la sua conclusione è debole e non crea grossi problemi a Passador

14′ Si alza la bandierina per un fuorigioco di Jurgens. Ripartono i canarini

12′ Pericolo Toro! Di Chiara rischia sul pressing di Caccavo, che lo pressa, andando vicino a un’occasioen importante

10′ Pericolo Selvini che, con una prateria davanti, si lancia. Chiudono i granata, ma i canarini restano lì

9′ Corner messo in mezzo da Jurgens. Bracaglia allontana. L’arbitro ferma il gioco per un intervento scorretto ai danni di Bruno

8′ Punizione per il Torino per un fallo di Milazzo. Sfera battuta in mezzo. Caccavo allunga di testa per Dellavalle, ma Rosati lo anticipa e chiude in corner

7′ Occasione Toro con Jurgens che va da Caccavo, ma Kamensek gli dice no

6′ Contrasto tra Bruno e Caccavo. Punizione per il Frosinone che riparte velocemente con un lancio lungo

5′ Errore in fase di costruzione di Ruiz che apre a sinistra ma manda la sfera in out

3′ Prima occasione per i canarini! Condello riceve a sinistra da Bracaglia e crossa in mezzo da Afi. La sfera finisce alta sopra la traversa

1′ si parte! Primo pallone gestito dal Frosnone, che si rende subito pericoloso. Selvini scatta in avanti. La difesa granata si fa trovare pronta

PRIMO TEMPO

Primavera, Frosinone-Torino: il prepartita

La Primavera di Scurto torna in campo dopo la pausa. Tre punti importanti in palio, in uno scontro che vale un potenziale secondo posto. I granata, reduci da una vittoria contro la Fiorentina, che li vede a 23 punti, affronteranno il Frosinone, che ha chiuso il 2022 con un pareggio. Tanti assenti per le fila dei Canarini: gli espulsi Maestrelli e Maura si sommano a Palmisano e Benacquista, oltre a De Min, Quadraccia e Crecco. Il tecnico assisterà inoltre dalla tribuna. Al suo posto, Santarelli. Resta una sfida complicata per i granata, che non dovranno commettere errori.

Primavera, Frosinone-Torino: le formazioni ufficiali

Frosinone: Di Chiara, Rosati, Bruno, Kamensek, Selvini, Milazzo, Cangianiello, Condello, Ferrieri, Afi, Bracaglia. A disp. Stellato, Jirillo, Stefanelli, Zettera, Gomes, Peres, Pozzi, Macej, Gozzo, Mulattieri, Stazi, Pera, Voncina. All. Gorgone.

Torino: Passador, Anton, Caccavo, Jurgens, Ciammaglichella, Antolini, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Weidmann, Ruszel. A disp. Brezzo, Servalli, Gaj, N’Guessan, Rettore, D’Agostino, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Silva, Savva, Njie, Opoku. All. Scurto.

Primavera, Frosinone-Torino: dove vederla in TV e streaming

La sfida Frosinone-Torino sarà trasmessa in diretta su SI SoloCalcio, canale 61 del digitale terrestre, e in streaming su Sportitalia.com