La squadra allenata da Scurto continua il suo ottimo campionato e si porta ora in seconda posizione, superando la Juventus

Così come per la Serie A, anche sui campi della Primavera 1 si è tornati in campo. Ottima vittoria per il Torino, che in trasferta ha superato per 3-1 il Frosinone in una partita molto difficile. Reti di Caccavo, Jurgens e Ansah. Partita che è stata riaperta dall’errore di Passador, ed è stata chiusa nel finale, ma sono arrivati tanti buoni segnali, a conferma del percorso che stanno facendo i ragazzi. Anche l’allenatore Scurto si è detto molto soddisfatto dei suoi, che ora mercoledì affronteranno in Coppa Italia il Cagliari negli ottavi di finale.

La stagione dei granata

Toro che si trova al momento seconda in classifica a 26 punti, a meno 3 dalla Roma capolista. La Juventus è terza a 25, e avendo fatto 0-0 contro il Lecce è stata superata dai granata. In 13 gare sono ben 8 le vittorie del Torino, che ora può sognare in grande. Dopo aver perso il derby in rimonta a ottobre, c’è stata una piccola crisi, ma la vittoria sul Como per 5-0 in Coppa Italia ha dato fiducia ai ragazzi, che da lì in poi hanno incalanato una serie di risultati utili consecutivi. La squadra è piena di giovani interessanti, e finalemente dopo tre anni al di sotto delle aspettative, si può tornare a competere per un posto nei play-off. Alcuni giocatori, come Caccavo, Dembele e Weidmann, sono stati presi in considerazione da Juric e Gineitis addirittura, classe 2004, è diventato un calciatore della prima squadra. Il lituano è l’unico centrocampista mancino in rosa. Sicuramente un’assenza pesante per la Primavera, che ha però dimostrato di potersela cavare lo stesso, viste le diverse soluzioni.